Kate Moss'a bunu yapan bize neler yapmaz. Kahvaltı yaparken yakalandı

İngiliz süper model Kate Moss’un yüzü sosyal medyada viral oldu. Moss, 90’larda uzun süre içki içme kabiliyeti nedeniyle “tank” lakabıyla anılıyordu.

Moss her zaman en çok partileyen ünlüler arasında yer alıyor. Eski model erkek kardeşi ile birlikte kahvaltı yaparken kameralara yakalandı.

48 yaşındaki model makyajsız haliyle görüntülendi. Moss’u görenler gözlerine inanamadı. Eski güzelliğinde adeta eser kalmamış.

Yasaklı madde kullanması, sabahlara kadar partilemesi onu sıra dışı bir moda ikonu yaptı.

Öte yandan Moss, Johnny Depp ile birlikteyken birçok ülkede yasaklı madde kullanımı sebebiyle tutuklanmışlardı.

Moss kullandığı kötü alışkanlıklar ve maddeler nedeniyle güzelliğini epey yitirdi.