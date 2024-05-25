Katil aynı apartmanda çıktı! Eşini evde boğazı kesilmiş halde buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Katil aynı apartmanda çıktı! Eşini evde boğazı kesilmiş halde buldu

Samsun'un Atakum ilçesinde F.Y. (41), eşi Kader Yıldırım'ı (39) evde boğazı kesilmiş olarak buldu. Yıldırım'ın (39), aynı apartmanda yaşayan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Korkunç cinayet, Balaç Mahallesi'ndeki bir apartmanın 13. katında gerçekleşti. İddialara göre, telefonla ulaşamadığı eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan F.Y., eve geldiğinde kapıyı açtı ve iki çocuk annesi olan eşini kanlar içinde ve boğazı kesilmiş halde buldu. F.Y.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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EŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Kader Yıldırım'ın öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, F.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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BİLEZİKLERİ ÇALINMIŞ

F.Y.'nin ilk ifadesinde, eşinin bileziklerinin çalındığını söylediği öğrenildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KATİL KUZENİ ÇIKTI

Samsun'un Atakum ilçesinde, kocası F.Y. tarafından boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Kader Yıldırım'ın (39), aynı binada yaşayan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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300 BİN TL BORCU VARMIŞ

M.I.'nın ilk ifadesinde, 300 bin TL borcu olduğunu ve Kader Yıldırım'ın bileziklerini çalarak bu borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

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