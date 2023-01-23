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Yıldız isim moda haftasına Aslan kafalı kıyafetiyle geldi

En genç milyarder iş insanı unvanına sahip olan Kylie Jenner, Paris Moda Haftası'nda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:03
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Katıldığı davete Aslan kafalı kıyafeti ile gelen Kylie Jenner tüm bakışları üzerine çekti

Yıldız isim moda haftasına Aslan kafalı kıyafetiyle geldi
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Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Travis Scott'tan 11 aylık oğlu olan 25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, geçtğimiz günlerde bebeğinin adını 'Aire' olarak değiştirdiğini ifade etmişti.

Jenner,  çocuğunun adını değiştirir değiştirmez ayağının tozuyla Paris Moda Haftası’na katıldı.

ASLAN KAFALI KIYAFET

Dünyaca ünlü yıldız isim, Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı Schiaparelli defilesinde, Aslan figürlü elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Jenner'in önündeki Aslan kafasını görenler gözlerini ondan almadılar ve bol bol fotoğraf çektiler.

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