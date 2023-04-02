Katili 17 yaşındaki komşusu çıktı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Çeralan Mahallesi'nde oturan İsmail Sarıkaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
Belirtilen adrese giden ekipler, Sarıkaya'nın cesedi ile karşılaştı. Kesici aletle öldürülen Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Çalışma başlatan jandarma, Sarıkaya'nın cep telefonunu inceledi. Ekipler, şüpheli olarak Sarıkaya'nın komşusu H.K.'yi gözaltına aldı.
İşlemleri sonrası H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)
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