Katiller kurbanların kızlarıyla evleniyor. Şaka değil gerçek

Afrika’nın doğusunda, Uganda’nın Karamoja Kabilesi’nde uygulanan şaşırtıcı bir gelenek, modern dünyayı hayrete düşürüyor. Kabilede cinayet işleyen bir kişi, modern hukuk yerine geleneksel bir yöntemle “Cezalandırılıyor”: Kurbanın ailesiyle evlendiriliyor.

Genellikle bu evlilik, öldürülen kişinin kızı ya da kız kardeşiyle gerçekleşiyor. Kabile büyükleri, bu uygulamanın kan davalarını önlediğini ve iki aile arasında barışı sağladığını savunuyor. Katil, bu evlilikle hem kendi hayatını koruyor hem de topluluğun huzurunu yeniden tesis ediyor. Ancak bu gelenek, insan hakları savunucuları tarafından sertçe eleştiriliyor.

Kadınların bir “barış aracı” olarak kullanılması, özgür iradelerinin hiçe sayılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesi tepkilere yol açıyor. Karamoja’da kadınların bu evliliklerde söz hakkı bulunmuyor; çoğu zaman ailelerin onayıyla karar veriliyor. Öte yandan, kabile üyeleri bu adetin yüzyıllardır düzenin temeli olduğunu ve modern hukukun kabile dinamiklerini anlamadığını öne sürüyor.

Karamoja’daki bu gelenek, Afrika’nın birçok bölgesinde geleneksel hukuk ile modern hukuk arasındaki çatışmanın bir örneği. Bazı uzmanlar, bu tür uygulamaların kültürel miras olarak korunması gerektiğini belirtirken, diğerleri kadın haklarının evrensel ilkelerle korunması gerektiğini vurguluyor. Uganda hükümeti, bu geleneğe henüz doğrudan bir müdahalede bulunmazken, uluslararası toplum konuya dikkatle yaklaşıyor.