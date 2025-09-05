Katiller kurbanların kızlarıyla evleniyor. Şaka değil gerçek

Katiller kurbanların kızlarıyla evleniyor. Şaka değil gerçek

Uganda’nın Karamoja Kabilesi’nde katiller, kan davasını bitirmek için kurbanın kızıyla evlendiriliyor. Tartışmalı gelenek, barış sağlasa da kadın hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Afrika’nın doğusunda, Uganda’nın Karamoja Kabilesi’nde uygulanan şaşırtıcı bir gelenek, modern dünyayı hayrete düşürüyor. Kabilede cinayet işleyen bir kişi, modern hukuk yerine geleneksel bir yöntemle “Cezalandırılıyor”: Kurbanın ailesiyle evlendiriliyor.

a1.jpg

Genellikle bu evlilik, öldürülen kişinin kızı ya da kız kardeşiyle gerçekleşiyor. Kabile büyükleri, bu uygulamanın kan davalarını önlediğini ve iki aile arasında barışı sağladığını savunuyor. Katil, bu evlilikle hem kendi hayatını koruyor hem de topluluğun huzurunu yeniden tesis ediyor. Ancak bu gelenek, insan hakları savunucuları tarafından sertçe eleştiriliyor.

2.jpg

Kadınların bir “barış aracı” olarak kullanılması, özgür iradelerinin hiçe sayılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesi tepkilere yol açıyor. Karamoja’da kadınların bu evliliklerde söz hakkı bulunmuyor; çoğu zaman ailelerin onayıyla karar veriliyor. Öte yandan, kabile üyeleri bu adetin yüzyıllardır düzenin temeli olduğunu ve modern hukukun kabile dinamiklerini anlamadığını öne sürüyor.

52601893200-e775029df3-b.jpg

Karamoja’daki bu gelenek, Afrika’nın birçok bölgesinde geleneksel hukuk ile modern hukuk arasındaki çatışmanın bir örneği. Bazı uzmanlar, bu tür uygulamaların kültürel miras olarak korunması gerektiğini belirtirken, diğerleri kadın haklarının evrensel ilkelerle korunması gerektiğini vurguluyor. Uganda hükümeti, bu geleneğe henüz doğrudan bir müdahalede bulunmazken, uluslararası toplum konuya dikkatle yaklaşıyor.

8.jpg

0d2b43428d3167a830af47e58b207d6f.jpg

