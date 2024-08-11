Katılmadığı olimpiyatı salladı

Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yoktu.

Ancak oyunlar sürerken sosyal medyada bir kişi onun fotoğraflarını koyarak "Norveçli kadınlar neden bu kadar güzel?" diye paylaşım yaptı.

Bu paylaşım çok sayıda etkileşim alırken, Norveçli sporcu Paris Olimpiyatları'nın en güzel sporcusu ilan edildi.

Daha sonra ise görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. Şu anda 17 yaşında olan genç kızın görüntülerinin 2022 yılında yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda çekildiği belirlendi.