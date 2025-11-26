Teknoloji devi Apple, iPhone’un ilk katlanabilir modeli olan iPhone Fold için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre telefonu geliştirme çalışmaları seri üretim aşaması öncesi aşamaya geldi. Yeni modelin 2026 yılının eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ancak yeni telefonu bekleyen kullanıcıları üzecek bir haber geldi. Çünkü iPhone Fold’u satın almak beklenenden daha masraflı olabilir. Fubon Research'ün paylaştığı bir nota göre ilk katlanabilir iPhone telefonun fiyatı 2 bin 399 dolara kadar çıkabilir. Bu durum, Google Pixel 10 Pro Fold , Samsung Galaxy Flip 7 , Samsung Galaxy Z Fold 7 , Motorola Razr Ultra ve Motorola Razr gibi diğer katlanabilir telefonların fiyatlarından çok daha fazlasını işaret ediyor. iPhone’un katlanabilir telefonuna rakip olan diğer modeller 700 ile 2000 dolar arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

iPhone Fold’un beklenen fiyatının diğer katlanabilir telefonlara kıyasla çok daha yüksek olmasının çeşitli nedenlerinin olduğu belirtiliyor. Yapılan analizlerde yüksek fiyatın en büyük nedenlerinden birinin RAM, çip ve bellek fiyatlarındaki artış olduğunun altı çiziliyor. Toplam malzeme maliyetlerinde 2026 yılı için beklenen artışın yüzde 5 ile yüzde 7 arasında olması bekleniyor.

Yüksek fiyatın bir diğer nedeninin ise telefonun tasarımından kaynaklı olduğu belirtiliyor. Çünkü gelen son bilgilere göre iPhone Fold’un tasarımı katlama izini giderecek şekilde yapıldı. ABD’li teknoloji devi, telefonda katlama izlerini tamamen ortadan kaldırmak için fiyatları yukarı çekmeyi bile göze aldı.

Analistler, iPhone Fold için yaptığı fiyat tahmininde Apple’ın kar marjı hedefi ve küresel tedarik zincirini dikkate aldıklarının altını çizdi.