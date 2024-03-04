Katledilen genç kızın annesi: "Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü"

14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Emrah ve Sihan Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 18 yaşındaki İpek Akgül, portakal bahçesinde tartışma yaşadığı Yaşar B. tarafından tabancayla kafasından vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs, daha sonra genç kızın cesedini su kuyusuna gömdü. Genç kızı başından vurarak öldüren Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından Yaşar B. gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra ekiplere genç kızı gömdüğü kuyuyu gösterdi, kızın cesedi kuyudan çıkartıldı. Otopsisinin yapılmasının ardından genç kızın cenazesi Küçükoba Mezarlığına defnedildi.





“ÇIRILÇIPLAK GÖMMÜŞLER”

Genç kızın acılı annesi Sihan Akgül, "Sevgililer günü cinayeti değil önce söyleyeyim size. Sevgililer gününün kurbanı değil. Sevgilisi yoktu benim kızımın. Kızım dört beş kişi tarafından hunharca işkence uygulanıp aç susuz bırakılıp ondan sonra çırılçıplak bedeniyle portakal bahçesinde gömmüşlerdi. Benim kızımın her tarafından kırık vardı, çürük vardı. Aşırı derecede dayak yemişti" dedi.

Kızının öldürülme sebebini bilmediğini ve sadece 3 kişinin yakalandığını söyleyen anne Akgül, "İki kişinin hala firari gezdiğin biliyorum. Sadece şunu istiyorum. O canilere şunu seslenmek istiyorum. Sen, benim kızımdan ne istedin? Şu üzerimdeki onun tişörtü. Her gün bu üstümde ve ben her gün bu yasta eriyorum bitiyorum. Sen böyle kaçarken, dolaşırken, nefes alıp verirken, benim kızım sana ne yapmış olabilir ki? Günlerce sen kızıma işkence gördürdün. Benim kızımın canını yaktın. Gözlerimin içine bak. İnan et senin sonun geldi. Devlet senin yakanı bırakmayacak. Bugün yarın alınacaksın. Adalete teslim olacaksın, adalete sonsuz güvenim var" şeklinde konuştu.



“SEN BANA BUNU NİYE YAŞATTIN?”

Anne Akgül, "İpek Akgül’ü unutmayalım, gerçekten unutmayalım. Bir sürü İpek Akgül’ler var. Boşu boşuna toprağın altında. Çok güzeldi benim kızım. Toprağın altına niye gömdün sen onu? İki kere gömdün. Bir portakal bahçesinde gömdün, ikinci ben kendi elimle yavrumu mezara koydum. Sen bana niye bunu yaşattın? Kızımı tanımıyorsun, etmiyorsun. Biz sana ne yapmış olabiliriz, sadece ben bunu söylüyorum" diye konuştu.

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“HER GÜN BİR CESET BULMAYALIM"

Bir sürü kadının öldürüldüğünü vurgulayan acılı anne Akgül, "Her gün bir tane kız ölüyor, yazık günah değil mi annelerimize? Yazık günah değil mi bize? Ben her gün aklımı yitiriyorum. Kızımın hayali geliyor ama ben kızıma dokunamıyorum. Kızımı görüyorum ama kızım yok, kayboluyor ortadan. Kurbanınız olayım, bunun peşini bırakmayalım. Her gün bir ceset bulmayalım" dedi.

“SEN BİR CANİSİN, CANAVARSIN”

Kızını öldürenlere seslenen acılı anne Akgül, "Biz sana ne yaptık? Sana hayvan demiyorum. Sen hayvan bile olamazsın. Sen bir canisin, sen bir canavarsın. Canavarca onu katlettin. Neden? Sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık, ailesi vardı. O kimsesiz değildi. Seni ben adalete havale ediyorum. Umarım müebbet yersin” diyerek sözlerini noktaladı.

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