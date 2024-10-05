Katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'e veda

İstanbul'da dün işlenen vahşi cinayetlerin ardından bugün iki genç kadın son yolculuklarına uğurlandı.

İlk tören Ayşenur Halil için Gaziosmanpaşa'da gerçekleşti. Halil için Gaziosmanpaşa Pazariçi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kartaltepe Mezarlığı'nda Halil toprağa verildi.

Katledilen İkbal Uzuner, Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip cenazesi kaldırıldı. Uzuner’in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği’nde defnedildi. Cenaze namazına İstanbul valisi Davut Gül'de katıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul’da vahşi bir cinayet olayı yaşandı. Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı A.H'yı başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U ile Fatih'te buluştu. Birlikte surların tepesine çıktığı İ.U'nun da başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti. Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlenmişti.