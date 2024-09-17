Katliam gibi kaza: 10 ölü

Yezd kentinde otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Yezd Kızılay Genel Müdürü Muhammed Aşıki kazaya ilişkin bilgi verdi.
Aşıki, "Gece yarısı, Sagend otobanında Robat köyü yakınlarında otobüs devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı." dedi.
Kazanın nedenine dair bilgi vermeyen İranlı yetkili, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
İran'da 4 yıl önce de İsfahan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.