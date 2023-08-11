Katliam yapan dünür tutuklandı, 3’ü kardeş 4 kişi yan yana toprağa verildi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Katliam yapan dünür tutuklandı, 3’ü kardeş 4 kişi yan yana toprağa verildi

İHA'nın haberine göre; cinayet zanlısı Hayrettin T., jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay nasıl gelişti?

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), daha önce aralarında tartışma yaşadığı dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile damadı Bedrettin Deniz’i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Hayrettin T.'yi gözaltına aldı.

Cenazeler toprağa verildi

İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz’in cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Gelendost ilçesine götürüldü. Cenazelerin ilçeye getirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü. Abdulgaffar Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından 4 kişi ilçe mezarlığında defnedildi.

Öte yandan Hayrettin T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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