Katy Perry, 85 yaşındaki gaziyle davalık oldu

Katy Perry, 85 yaşındaki eski askeri gaziyi, bir konut anlaşmazlığı nedeniyle 6 milyon dolar tazminat talebiyle dava etti. Bu dava, Perry'nin, 2020 yılında Kaliforniya'nın Montecito bölgesinde bulunan bir malikaneyi 15 milyon dolara satın alma girişiminden kaynaklanıyor. Ancak, bu anlaşma sonrasında yaşananlar, oldukça karmaşık ve çekişmeli bir hale geldi.

Perry, Carl Westcott ile yaptığı bu anlaşmada, evin 15 milyon dolara satılması konusunda anlaşmaya vardı. Fakat birkaç gün sonra Westcott, bel fıtığı ameliyatı geçirmiş ve zihinsel olarak yeterince sağlıklı olmadığı için anlaşmadan çekildiğini iddia etti. Bugün ise, Westcott hâlâ nörolojik bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekte.

YASAL SÜREÇ UZADI

Üç yıl süren dava süreci sonunda, 2023 yılında bir yargıç Perry'nin lehine karar vererek, 2024 yılında mülkün Perry'ye devredilmesini onayladı. Ancak, pop yıldızı yalnızca malikaneyi almakla yetinmedi.

Perry, iş yöneticisi Bernie Gudvi ile birlikte, Westcott ailesine 6 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı. İddialara göre, bu talepler, evdeki iç ve dış hasarlar, yapılması gereken tamiratlar ve kaybedilen kira gelirinden kaynaklanıyor.

WESTCOTT AİLESİNİN TEPKİSİ

Westcott ailesi, Perry'nin davayı açmasını ve 6 milyon dolarlık tazminat talebini kabul etmemekte ısrarcı. Ailenin, özellikle yaşlı Carl Westcott'un son 18 aydır yatakta ve hastanede tedavi gördüğü göz önüne alındığında, Perry'nin hareketlerini "açgözlülük" ve "affedilmezlik" olarak nitelendiriyor. Westcott'un oğlu, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, ünlülerin hak iddia etme davranışıdır. Hollywood elitizmi nasıl çalışıyor, bunu yakından gördüm. Sıradan insanlara, neredeyse hiç saygı gösterilmiyor. Aile için çok zor bir dönem oldu," şeklinde konuştu.

Oğlu ayrıca, "Eğer yaşlı bir adam hatasını kabul eder ve özür dilerse, ve o kişi zengin bir pop yıldızıysa, dünyanın her yerinde istediği başka bir evi alabilir. O zaman yaşlı adamı kendi yoluna bırakması gerekmez mi? Adalet duygusu yok, empati yok, sıfır empati, tam tersi," diyerek Perry'ye oldukça sert eleştirilerde bulundu.

Katy Perry'e soruşturma şoku

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Westcott ailesi, Perry ve Gudvi'nin 6 milyon dolarlık taleplerinin haksız olduğunu savunuyor. Los Angeles'ta bir yargıç, Perry'nin, davadaki hasar talepleriyle ilgili olarak mahkemede ifade vermesini talep etti. Perry'nin temsilcilerine, konuya ilişkin yorum yapmaları için başvuruldu, ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmış değil.

Katy Perry'nin davası, ünlülerin ve sıradan insanların haklarıyla ilgili daha geniş bir tartışma başlatabilir. Perry'nin, sadece malikaneyi almakla kalmayıp, ek tazminat talepleriyle de gündemde olması, bu tür anlaşmazlıkların ne denli karmaşık ve uzun süreli olabileceğini gösteriyor.