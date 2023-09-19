Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin beş albümlük müzik kataloğu 225 milyon dolara satıldı.

Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı

Katy Perry, dev bir müzik anlaşmasına imza attı. Telif hakları şirketi Litmus Music, Katy Perry'nin beş stüdyo albümünün katalog haklarını satın aldığını doğruladı.

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Litmus, Perry'nin 2008 ile 2020 arasında yayınlanan "One of the Boys", "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" ve "Smile" albümlerindeki şarkıların kayıt ve yayın hakları için 225 milyon dolar ödediklerini açıkladı.

katy-perry.jpgPerry, aynı albümden beş şarkısı Hot 100 listesinde zirveye çıkan ilk kadın ve Michael Jackson'dan sonra ikinci şarkıcı oldu. Zirvedeki şarkıları “California Gurls,” “Firework,” “E.T.,” “Last Friday Night (T.G.I.F.)” ve “Teenage Dream” idi.

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Litmus'un kurucu ortağı Dan McCarroll, "Katy Perry müzik, televizyon, film ve hayırseverlik alanlarında büyük etki yaratan yaratıcı bir vizyoner. Onunla tekrar ortak olmaktan ve Litmus'un inanılmaz repertuarını yönetmesine yardımcı olmaktan büyük onur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

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Perry, müzik katalogunu satan tek sanatçı değil. Justin Timberlake şarkılarının yayın haklarını 100 milyon dolara, Justin Bieber 200 milyon dolara, David Bowie'nin 250 milyon dolara, Bob Dylan'ın 60 yıllık şarkı katalogu satıldı 300 milyon dolara satılmıştı.

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