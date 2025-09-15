Kavga büyüyor! Ertuğrul Doğan Fenerbahçe'nin suçladığı belediye başkanına sahip çıktı

Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından başlayan tartışmalar giderek alevlenirken Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamayla artan polemiklere yeni bir boyut kazandırdı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunarak Fenerbahçe'nin suçladığı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sahip çıktı.

"AHMET METİN GENÇ'İN SÖYLEDİKLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Başkan Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.

FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.

3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur!

Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

