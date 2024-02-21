Kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba bıçaklandı

Çorum’da meydana gelen olayda, 18 yaşındaki K.Ü. ile 21 yaşındaki E.Ü., evlerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten kavga etmeye başladı. Kavga eden çocuklarını ayırmak isteyen baba N.Ü., bıçaklanarak yaralandı.

Yaralanan baba Fatih Caddesi üzerine gelerek, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Cadde üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı N.Ü.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından, babayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın şüphelisi K.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.