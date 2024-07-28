Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu! Böyle baba olmaz olsun

Kaynak: İHA
Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu! Böyle baba olmaz olsun

Adana'da bir baba, kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu. Polisler, babayı gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağlayan Mahcub H., daha sonra oğlunu metrelerce koşturdu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Vicdansız babanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler, Mahcub H.'yi gözaltına alırken, Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

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