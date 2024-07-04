Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu

Kaynak: AA
Kavga edenleri ayırmak istedi, canından oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir gazinoda kavga edenleri ayırmaya çalışan bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı adam hastanede can verdi.

Diyarbakır'da bir gazinoda 2 grup arasında nedeni bilinmeyen kavgada araya giren bir kişi silahla vurularak öldü.

Kavgayı ayırmak isteyen S.E. bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Gazinodakilerin ihbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından S.E, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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