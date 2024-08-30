Kavga ettiği 19 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde oturan Yiğit S. ile Ali Mardin, aralarında yaşanan husumet nedeniyle kavga çıktı. Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından büyümeden sona erdirildi. Yiğit S., gece saatlerinde kavga ettiği Ali Mardin'i telefonla arayarak buluşup, konuşmak istediğini ifade etti.

Ali Mardin'in, Kızılpınar Mahallesi'ndeki Kocameşe mesire alanında arkadaşlarıyla oturduğunu söylemesi üzerine Yiğit S., saat 04.00 sıralarında yanına dedesi ve amcasını da alarak araçla bölgeye gitti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Otomobilden aşağı inen Yiğit S., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Mardin'i vurdu. Mardin, vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde yerde kalırken, Yiğit S. geldiği otomobille kaçtı. Mardin'in yanında bulunan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Mardin, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, Yiğit S., dedesi ve amcasını yakalarken, olayla ilgili inceleme başlattı.