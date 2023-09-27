Kavga ettiği adamın üzerine araç sürmek isterken başkasını ezdi



Olay, Akşehir ilçesi İmaret Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol işinde çalışan işçilerden E.B. kendilerine yemek getiren işçi R.B. ile yemeği geç getirdiği iddiası yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yemek getirdiği minibüsü tartıştığı E.B.’nin üzerine süren araç sürücüsü R.B., E.B.’nin hızla kaçması üzerine olayla ilgisi olmayan bir diğer işçi T.B.’yi ezdi. Minibüsle duvar arasına sıkışan işçi T.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.