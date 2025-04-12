Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı. Polislerle hatıra fotoğrafı da çekildi.

Tekirdağ Şarköy ilçesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar, Camikebir Mahallesi'nde gençler arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Mahalleye giden polis ekipleri, sandalye, tekme ve yumruklu kavga ettiği izlenimi veren iki gruba müdahale etti.

Bu sırada kavgayı bırakan gençler meşaleler yakıp, polisleri alkışlamaya başladı.

Olayın kavga değil, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlama olduğu anlaşıldı.

Mahalleli daha sonra "Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açıp, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama

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