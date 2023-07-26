Kavga sırasında av tüfeğiyle sağa sola ateş açtı. Parkta oturan bir kişiyi vurdu

Adıyaman Yeni Mahalle'de 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu av tüfeğiyle sağa sola ateş açmaya başladı.
O sırada bölgedeki parkta oturan Orhan T'ye (21) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
YARALININ DURUMU İYİ
Yaralanan genç ihbarla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.