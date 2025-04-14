Kavgada kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Kavgada kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı var

Kayseri'de bir fabrikanın önünde başlayan tartışmada kan aktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir fabrikada çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde iddiaya göre Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan Ergül Mobilya önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada H.Ç. (42) ile Y.A. (31) bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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