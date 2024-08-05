Kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Batman'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Batman Gap Mahallesi kafeler caddesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan şekilde iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Kısa sürede gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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