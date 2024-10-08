Kavgaya kepçeyle girmişti! Tutuklandı

Kaynak: İHA
Kavgaya kepçeyle girmişti! Tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler yüzünden çıkan kavgaya kepçeyle gelen sürücü tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde yaşandı. Anlatılanlara göre sokaktaki ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar, cevizleri park halindeki aracın üzerine düşürmesiyle 2 komşu arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgaya iş makinesine binip gelen Mehmet Ş. T. iş makinesini kalabalığın üzerine sürdü. Olayda park halindeki 4 aracın zarar gördü kişi de yaralandı.
Olayın sonrasında polis kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlar karakola götürülerken, kepçeyle dahil olan Mehmet Ş. T, ise gözaltı işlemlerinin sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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