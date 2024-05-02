Kavgaya müdahale sırasında yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar hastanede şehit oldu

Kaynak: AA
Kavgaya müdahale sırasında yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar hastanede şehit oldu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ederken yaralandığını hatırlattı.

Kavgada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet. Kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi. Askeri tören mangası tarafından naaş, askeri uçakla memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehidin eşi Nebihat Yaşar, çocukları, yakınları ile asker ve polisler katıldı. Hatay nüfusuna kayıtlı olan şehidin 3 çocuğu ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehit Yaşar'ın yarın Hatay merkez Hassa Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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