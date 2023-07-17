Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Gemlik-Togg-Kurşunlu-Mudanya yolunda meydana geldi. Kavşaktan ana yola dönüş yapan Kerem Karaman (37) idaresindeki 16 JUR 54 plakalı otomobil ile Adem Aktaş'ın kullandığı 07 VJS 70 plakalı otomobil çarpıştı. Karaman'ın aracı yön tabelasına çarparken, Aktaş'ın otomobili takla atıp, ters döndü. Kazada Derya Karaman (34) hayatını kaybetti, eşi Kerem Karaman, oğlu Abdullah Karaman ile diğer sürücü Adem Aktaş ve yanındaki Şeyma Yıldırım yaralandı. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı Güncel
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı
Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı Güncel
Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi Güncel
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı Güncel
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir?
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer Spor
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer