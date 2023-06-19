Kavunun faydaları neler? Kavun neye iyi gelir?

İçerdiği yüksek su ve lif içeriğiyle yaz aylarının en çok tüketilen kavunun sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, kavunun faydaları neler? Kavun neye iyi gelir?

Kavunun faydaları neler? Kavun neye iyi gelir?

Yaz meyvelerinden olan kavun içerdiği yüksek su oranıyla yaz sıcaklarından çok sık tercih edilmektedir. Peki, kavunun faydaları neler? Kavun neye iyi gelir?

Yaz aylarında soğuk olarak tüketilen kavun aynı zamanda kalori açısından da oldukça düşüktür. Bu yüzden yaz aylarında kilolarını korumak isteyen kişilerin de beslenme listesinde yerini almaktadır.

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KAVUNUN FAYDALARI NELER?

- Kavun akciğer için faydalı bir meyvedir. Akciğerde virüslerin uzun süre kalmasını engeller.

- Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi bulunur.

- Karotenoid maddesi içeriği ile kanseri engelleyici özelliği bulunur.

- Kan pıhtılaşmasını engeller. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

- Hücreleri yeniler ve cildin daha nemli, parlak görünmesini sağlar.

- Kalp ritim sağlığına iyi gelir.

- Böbrek hastalarının tüketmesi önerilir.

- B vitamini içeriği sayesinde enerji verici özelliği vardır.

- Folik asit içeriği bulunan kavun saç dökülmesinde engelleyici bir rol oynar.

- Göz sağlığı için faydalıdır.

- Regl düzensizliklerinin önüne geçebilir.

- Kabızlığı engeller.

- Karaciğer sağlığına iyi gelir.

- Bağırsak sağlığı için faydalıdır.

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