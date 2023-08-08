Kavurucu sıcaklarda su parklarına gidenler dikkat. Uzmanı uyardı

Kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı şu günlerde adrenalin, eğlenmek ya da serinlemek isteyenlerin adresi su parkları oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su parkı (aquapark) sezonu açıldı. Bunaltıcı yaz sıcaklarından kaçanlar soluğu su parklarında aldı.

Sektör profesyonelleri ise tüketicileri binlerce kişiye ev sahipliği yapan su parklarının temizlik, hijyen ve güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Aquapark’ın Yöneticisi Erhan Gül , su parklarında tesis temizliği ve hijyeni için periyodik bakımlar yapılmasının şart olduğuna, aksi halde birçok hastalığın ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.

Aquapark’ın Yöneticisi Erhan Gül, “Havuz suları temiz olmayan ve güvenlik anlamında zafiyetleri bulunan tesisler keyifli ve güvenli bir tatil imkanı sunamaz. Temizliği doğru şekilde yapılmayan havuzlarda pek çok enfeksiyonun bulaşma riski bulunuyor. Bunlar arasında üst solunum, sindirim, mide ve bağırsak, idrar yolu, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları yer alıyor. Su parklarına gitmeyi düşünenler bölgesinde tanınmış, ilgili kurumlar tarafından denetlenen, hijyen analiz raporlarına sahip mekanları tercih etmeliler” dedi.