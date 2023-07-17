Kavurucu sıcakta aşırı su içmek tehlikeli. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

Diyetisyen Nur Köse, kavurucu sıcaklarda su tüketiminde aşırıya kaçmanın vücutta mineral ve vitamin kaybına neden olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Kavurucu sıcakta aşırı su içmek tehlikeli. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

İçme suyu başta olmak üzere, bütün içecek ve gıdalarda bulunan görünür ve görünmez suyun sıvı olarak tarif edildiğini belirten Diyetisyeni Nur Köse, sıvı tüketiminin yaz aylarında hayat/ önem taşıdığını kaydederek şunları açıkladı:

“İnsanın günlük sıvı ihtiyacı, yediği gıdaların içindeki su ve vücutta oksidatif süreçlerde metabolizma sırasında oluşan su ile karşılanır. Vücutta bulunan su miktarı yaş, cinsiyet ve vücut kompozisyonuna (yağ ve kas dokusu miktarı) göre farklılıklar gösterir. Sıcak havalarda fazla hareket edildiğinde, fazla proteinli ve tuzlu gıdalar tüketildiğinde, terleme ve idrarla birlikte sıvı kaybı artar. Enerji alımına göre yetişkinler için günlük su ihtiyacı, kişinin kilosu ile 30 mililitrenin çarpılmasıyla hesaplanabilir. Mesela 60 kilo olan biri günde 60x30 =1.800 mililitre yani yaklaşık 2 litre su tüketebilir. Yazın sıcak havalarda sıvı tüketimini artırmak için önceliğimiz mutlaka su olmalıdır. İhtiyacımız kadar suyu içtikten sonra da terle kaybettiğimiz mineraller için aşırıya kaçmadan sade maden suyu, ayran, süt, kahve ve çay içilebilir”

Diyetisyen Köse, sıvı tüketiminde yapılması gerekenler ve sıvının vücuttaki görevleri ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Su ve diğer içecekler, vücut su dengesinin korunmasında önemlidir. Hayat için elzem öğe olan suyu temiz, sağlığı bozmayan kaynaklardan karşılamalıyız. İnsan gıda almadan günlerce yaşayabilir, ancak günlerce susuz yaşamak imkânsızdır. Emzirme döneminde sıvı tüketimi artırılmalı, günde 700 mililitre/1 litre sıvı eklenmelidir. Özellikle ishal durumunda su, tuz ve şeker karışımı sıvı, hayat kurtarıcıdır. Aşırı su tüketimi de vücutta mineral ve vitamin kaybına sebep olduğundan bundan sakınılmalıdır. Su, hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin çalışması; vücut ısısının düzenlenmesi, yediğimiz gıdaların sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasını sağlar”

İlgili Haberler
Artan sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen en ince ayrıntısına kadar anlattı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Son Haberler
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı Güncel
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak Memur ve Emekli
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı Magazin
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi Dünya
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı Spor
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler Sağlık
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor Magazin
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor