Kayahan’dan 23 yaşında kızı olan İpek Açar oğluyla ilk kez paylaşım yaptı

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Kayahan’dan 23 yaşında kızı olan İpek Açar oğluyla ilk kez paylaşım yaptı
Şarkıcı Kayahan'ın eski eşi olan İpek Açar ikinci kez anne oldu. İpek Açar, 14 Aralık’ta dünyaya gelen bebeğine "Ömer Alp" adını verdi.

2015 yılında kanserden hayatını kaybeden Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, Aralık ayında ikinci kez anne oldu.

Açar, 2019 yılında nikah masasına oturduğu müzisyen Alper Kömürcü ile birlikteliğinden Ömer Alp adını verdiği bir oğlu oldu. Açar, bebeği kucağındayken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

"BİZE RABBİM MUHTEŞEM BİR HEDİYE NASİP ETTİ"

İpek Açar paylaşımında “2023’ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce" diyerek söze başladı. "Bize Rabbim muhteşem bir hediye nasip etti. Ömer geldi. Evimizde şu an evlatlarım ve sevdiklerimle 2023'ü uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum." dedi.

"2024 TÜM DÜNYAYA..."

"Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere hep dua ediyorum. 2024 umarım tüm dünyaya merhamet, empati, sağlık, güzellik getirsin. Yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimle… Hepinize sevgiler, selamlar olsun” ifadelerini kullandı.

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