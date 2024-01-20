Kayahan'ın hayatı film oluyor! Filmdeki detayı kızı Beste Açar açıkladı

Efsane sanatçı Kayahan'ın hayatı film oluyor... Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, yumuşak doku kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015’te hayatını kaybeden babasının hayatının film olacağını açıkladı.

Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Açar, yapımcılarla görüşmeler halinde olduklarını ifade etti. Aynı zamanda filmin danışmanı olan Açar, senaryonun hazır olduğunu ve babasının 1969 ve 1990 yıllarını ele alacaklarını belirtti.

Babasını Yiğit Kirazcı ya da Taner Ölmez'in oynamasını istediğini aktaran Açar, "Babam için daha 'tamam' dediğimiz biri yok. Yiğit Kirazcı diye düşündük. Çenesinde gamze olması, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babama benziyor. Şu an ikisi aklımızdan geçiyor. Bir de Taner Ölmez olabilir" dedi.

Öte yandan Açar, filmde 1969-1990 yıllarını anlatacakları için babasının 3. evliliği olan İpek Açar'ın projede yer almayacağını ancak projeden haberdar olduğunu söyledi.