Kayak merkezinde teleferik kazası: 30 yaralı

Kaynak: DHA
Kayak merkezinde teleferik kazası: 30 yaralı

Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya'nın kuzeyindeki Huesca kentine bağlı Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Astun Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında geri dönüş makarasında oluşan arızadan dolayı kablolardan birinin koptuğu ve telesiyejlerden bazılarının düştüğü ifade edildi.

Başbakan Pedro Sanchez kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi üzdü. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte" dedi.

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