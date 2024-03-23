Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 245 santimetreyle Hakkari ve 209 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 245, Palandöken'de 209, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 153, Ergan'da 147, Palandöken 2'de 135, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 48, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 23, Ovacık'ta 18, Davraz ve Yıldıztepe'de 15, Kartepe'de 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

kar-kalinligi.jpg

Son Haberler
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı Gündem
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak Spor
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
Düşen bebeği tente kurtardı Gündem
Düşen bebeği tente kurtardı
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar? Yaşam
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar?
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin" Gündem
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin"
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira Ekonomi
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı Ekonomi
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı