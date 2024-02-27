Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede

Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede
Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 1

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 167 santimetreyle Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da ölçüldü.

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar kalınlığı 167 santimetre olarak kayıtlara geçti.

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 3

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü Kartalkaya'yı, 161 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi ve 140 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi izledi.

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 4

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi yüzde 60, hafta sonunda ise yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 5

Kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 6
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 7
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 8
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 9
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 10
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 11
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Kartalkaya zirvede 12
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