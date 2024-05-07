Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin

Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin
Kaynak: İHA
Elazığ’da halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen 'ters lale' çiçeğini koparanlara 488 bin 630 lira idari para cezası uygulanacak.
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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 1

Elazığ’da endemik tür olan 'baskilensis' yani ters laleyi koparanları büyük bir para cezası bekliyor.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 2

Halk arasında "ağlayan gelin" ile "hüzün çiçeği" olarak bilinen, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ters laleler, Palu ve Arıcak ilçelerinde büyük bir görsel şölen yaşatıyor.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 3

İlkbahar'ın gelişiyle kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlarca bahçelere ekiliyor. Çiçekler, bu sayede nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 4

Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülen ters laleler, yılda sadece iki hafta açıyor. Bu lalelerin bir tanesini bile koparan kişiye 244 bin 115 lira idari para cezası uygulanıyor.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 5

Öte yandan, ilk kez 1998 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesinde toplanan ve bilim dünyasına yeni tür olarak kazandırılan 'fritillaria baskilensis', bir tek bu ilçede yetişirken, bu lalenin ömrü 2 hafta olarak biliniyor.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 6

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten her bir çiçek için 244 bin 315 toplamda yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 7

Her iki çiçeği görüntüleyen Aygün Çam, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ coğrafyasında aylarında endemik türlerimizi görüntülemeye başardık. Şehrin doğusunda özellikle Palu, Arıcak ve Alacakaya bölgelerinde ters laleleri dağların zirve noktalarında, Anadolu tabiriyle 'ağlayan gelinleri' görüntüledik. Yine şehrin batı tarafında ise özellikle Baskil ilçesinde bulunan ‘baskilensis’ adında ters lalenin moru görüntüledik. Dünyada bir tek Elazığ’ın Baskil ilçesinde yetişen baskilensis, ömrü çok kısa, yaklaşık bir hafta içerisinde yaşıyor. Çok özel ve endemik olan bu türü de görüntülemeyi başardık.

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Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin 8

Bu türler için Milli Parklar tarafından da koruma politikaları bulunmaktadır. Özellikle koparılması veya başka bir şekilde taşınması çok büyük cezalar içermekte. Her bir türün koparılması 240 bin lira civarında cezası var. İkisini kopardığınız anda 500 bin liralık bir ceza söz konusu. Elazığ ili coğrafi anlamda endemik türler bakımından oldukça zengin bir bölge" diye konuştu.

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