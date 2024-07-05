Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar

Kaynak: İHA
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar

Kayseri itfaiyesi ekipleri Himmetdede Karakimse Mahallesi’nde kayalıklara sıkışan bir kuzuyu, kayaların arasını açtıktan sonra özgürlüğüne kavuşturdu.

Kocasinan ilçesi Himmetdede Karakimse Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Emre Çilkoparan, bir kuzusunun kayalıklara sıkışması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarı anında değerlendirerek vakaya müdahale etmek için bölgeye gitti.

Bölgede arazi koşullarının itfaiye aracının seyrine elverişli olmaması nedeniyle, ekipler mahallelinin traktörü yardımıyla ekipmanlarını vakanın yaşandığı noktaya sevk etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kayalıklara sıkışan kuzuyu 2,5 saat süren başarılı çalışma ile sıkıştığı yerden kurtararak sahibi Emre Çilkoparan’a teslim etti.

Besici Emre Çilkoparan da başarılı bir çalışma sonucunda kuzusunu sağlıklı bir şekilde kurtaran Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

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