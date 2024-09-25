Kayaların arasında üretiyor tadına doyulmuyor

Kaynak: İHA
Kayaların arasında üretiyor tadına doyulmuyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, 2 bin 500 metre yükseklikte bal üretirken ağaç ve kayalıklardaki balları da topluyor.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Okan Duman isimli vatandaş, arıcılıkla uğraşıyor. Hozat ilçesi Kurukaymak köyünde arıcılık yapan Duman, 2 bin 500 rakıma yerleştirdiği kovanlarla bal topluyor. Duman, bal üretiminin yanında ağaç gövdeleri ve kayalıklarda bulunan organik balları da bin bir emekle topluyor.

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Zorlu şartlarda bal üreten Okan Duman, "Tunceli’nin Hozat ilçesi, Kurukaymak köyü Aliboğaz tarafında arıcılık yapıyorum. Burada organik doğal bal üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 2500 rakımda arıcılık faaliyetlerini yürütüyorum. 3 sendir bu işi yapıyorum. Çok güzel ve kaliteli orijinal bal alıyoruz. Kayalıkların üzerine arılarımızı bırakmışız’’ dedi.

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