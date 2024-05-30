Kayaların arasından sessizce geldiler aniden saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayaların arasından sessizce geldiler aniden saldırdılar

Van'ın Başkale ilçesinde kayaların arasında sessizce gelen kurtlar koyun sürüsüne aniden saldırdı. 74 koyun telef olurken, 16'sı yaralandı. Kurtlar çobanların müdahalesiyle bölgeden kaçtı.

Sualtı Mahallesi'nin Dereboyu Mezrası'ndaki yaylada sabah saatlerinde kayaların arasından gelen kurtlar küçükbaş hayvanlara saldırdı. 74 koyun kurtların saldırısı sonucu telef oldu. 16 küçükbaş hayvanı da yaraladı.

Saldırıda sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. Çobanların sürü sahiplerine haber vermesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yaylaya gelen ekipler, telef olan koyunlarla ilgili rapor tuttu.

Sualtı Muhalle Muhtarı Yakup Akkaya, sabaha karşı sürü halindeki kurtların saldırısı sonucu 90'a yakın koyunun öldüğünü, yaralı koyunların da olduğunu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gelip rapor tuttuğunu söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre 74 koyun telef oldu.

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