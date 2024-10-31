Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi Kayagözü mevkiinde sürüden ayrılan 4 keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanıyla keçileri kurtaramayan çoban ekiplerden yardım istedi. Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. Dağcılar, üstten iniş tekniğini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı alana halatla indi. Bu esnada yer değiştiren keçiler ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken dağcılar, yakaladıkları 4 hayvanı bellerine bağladıkları halatla kurtarıp sahibine teslim etti. İndirilen keçiler sulanıp karınları doyuruldu.

165 metre yükseklikteki kayalıktan aşağıya halat yardımıyla inen gönüllü dağcı Sait Kılıçsallayan, "Yanına vardığımızda sanki canını alacağımız gibi öyle bağırıyordu. Şükürler olsun, kazasın belasız indirdik. Kardeşimize teslim ettik, inşallah bir daha uçurumlara gelmezler. Çünkü burası gerçekten çok tehlikeli ve riskli." şeklinde konuştu.

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