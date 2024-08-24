Kayalıkta mahsur kalan keçiler günlerdir kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: İHA
Kayalıkta mahsur kalan keçiler günlerdir kurtarılmayı bekliyor

Muş Kızılağaç Kanyonu'ndaki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Muş merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılağaç Kanyonu'nda, yüksek ve dik kayalıklara 4 gün önce çıkan 1'i yavru 4 keçi, kayalıklarda mahsur kaldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarabilmek için büyük çaba sarf etse de keçileri mahsur kaldığı yerden kurtaramadılar. Keçiler mahsur kaldıkları kayalıkta dron ile görüntülendi.

aw273800-02.jpg4 gündür mahsur kalan keçilerini kurtarmak için mücadele eden Murat Yektin, yaptığı açıklamada, "112'yi arayarak olay yerine Muş AFAD ekibi intikal etti. Ancak AFAD ekipleri, coğrafi zorluklar ve kayalıkların yüksekliği nedeniyle keçilere bir türlü ulaşamadı. Bu yüzden keçiler, 4 gündür mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtarılmayı bekliyor. Yetkililerden en kısa sürede keçilerimin kurtarılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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