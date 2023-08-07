Kayalıktan şelaleye atladı çamura saplanıp öldü

Bartın’daki Gergece şelalesinde kayalıklardan gölete atlayan 30 yaşındaki Mustafa Eyidoğan, 10 metre derinlikteki çamura saplanması sonucunda boğularak yaşamını yitirdi.

Kayalıktan şelaleye atladı çamura saplanıp öldü

Bartın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesinde kayalıklardan gölete atlayan Mustafa Eyidoğan hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Gergece şelalesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden Mustafa Eyidoğan kayalıklardan suya atladı. Yüzeye çıkmayan Eyidoğan’ın arkadaşları aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekibi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar şelaleye girerek, Mustafa Eyidoğan’ın cansız bedenine yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış halde ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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