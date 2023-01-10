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Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!

Muş'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda rampa çıkmak isterken kayan aracın, otomobiline çarpmasını önlemek isteyen sürücünün çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:57
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Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!

Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!
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Muş'ta, bugün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, kent merkezinde ise yağış sonrası yollar buz pistine döndü. Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaparken, küçük çaplı kazalar da meydana geldi.

KAYAN ARACI TUTMAYA ÇALIŞTI

Kent merkezindeki Minare Mahallesi Belediye Caddesinde meydana gelen olayda, sürücünün rampayı çıkmak istediği hafi ticari araç, buzlanme sebebiyle kaymaya başladı. Rampa aşağı gelen aracı gören park halindeki hafi ticari aracın sürücüsü olası kazayı önlemek için harekete geçti. Yük boşalttığı aracına doğru kayan hafif ticari aracı durdurmak isteyen sürücü, eliyle tutmaya çalıştı.

Aracın önüne geçerek durdurmanın mücadelesini veren sürücünün çabasını çevredeki vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi. Kayan aracın otomobiline çarpmasını önlemek isteyen sürücünün çabası sonuç verdi. Sürücünün mücadelesi sonucu iki araçta da hasar oluşmadı.(AA)

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