Kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor

Kaynak: İHA
Kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor

Milas'ta kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Muğla Milas'ta haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler için polis ekipleri harekete geçti.
Aktarılan bilgilere göre 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. Ailenin yaptığı İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayşe Güler her yerde aranırken, emniyet yetkilileri küçük kızı gören veya kendisine dair bilgisi olan olan vatandaşların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

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