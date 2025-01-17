Kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu 8 saat sonra 1 kilometre mesafede sağ olarak bulundu.

Kurtarma ekiplerinin kucağında getirilen küçük kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte iki gün önce misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 17.00'te evin önünde oynarken birden kayboldu.

aw372036-01.jpg

Ailenin yaptığı ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması yapıldı.

. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara havadan dron ile de bölge tarandı. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı didik didik taradığı arama çalışmalar sonunda küçük Esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu.

Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan Esil'in yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son Haberler
Genç teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
Genç teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
Kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra bulundu
Kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra bulundu
'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye evde uyurken buldu
'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye evde uyurken buldu
Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri kızı yalanlandı
Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri kızı yalanlandı
KADES'i cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı
KADES'i cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı