Kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Kaynak: İHA
Kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama başlatıldı
Eskişehir'in hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

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Mihalıççık İlçesi Büyük Sasa’da yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, dün sabah hayvanlarını otlatmaya çıkarttı. Araziye çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Arife Sasa’nın yakınları, ekiplere kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Oluşturulan yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibiyle, gece saatlerinden bu yana Arife Sasa’nın bulunması için inceleme başlatıldı.
Kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa’nın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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