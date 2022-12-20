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Kayıp kadın ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:19
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Kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın ölü bulundu

Kayıp kadın ölü bulundu
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Manisa Bozkır Mahallesi'nde dün dağ kekiği toplamak üzere evden ayrılan Hürü Çetin'den (82) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Son olarak Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı mevkisinde görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile mahalle sakinleri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekipler tarafından aranan Çetin'in cansız bedeni Kız Atlayan Deresi'nde bulundu. Yaşlı kadının cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

Acı haberi alan Çetin'in yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Hürü Çetin'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.(AA)

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