Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

16 yaşındaki Bingöl’ün telefonuna ulaşamayan ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama ve inceleme çalışması başlatan ekipler, Alparslan-1 Gölet Barajı kenarında Bingöl’e ait olduğu belirtilen bir mont buldu.

Tatvan’dan gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlar, 1 saatlik çalışma sonucunda Bingöl'ün cansız bedenine gölette buldu. Bingöl'ün cesede sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Umutla bekleyen Bingöl’ün ailesi ve yakınları ise cesedin çıkarılışı sırasında sinir krizi geçirdi.

