Kaybolan posta çalışanından 2 gündür haber alınamıyor

Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesinde oturan 37 yaşındaki posta çalışanı Süleyman Özsoydan, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çıkıp yürüyüş yapmak için Çamlık Ormanı’na gitti. Bir süre sonra aile yakınları Özsoydan'a ulaşamadı.

25 Şubat 2024 Pazar günü ormanda yürüyüş yapmaya çıkan vatandaşlar, yol kenarında sırt çantası bulduktan sonra özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan’a ait olduğu belirlenen sırt çantası üzerine aile yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Çanta içerisinden çıkan cep telefonu ve kişisel eşyalar Özsoydan’a ait olması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

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İlk aramada ekipler Özsoydan’a ait olan kablosuz kulaklığını çantadan uzak bir noktada buldu. AFAD, Jandarma, polis, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, bölgede Özsoydan'ı bulmak için çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, havadan dron ve karadan Jandarmanın iz takip köpeğiyle beraber arama çalışmasını gerçekleştiriyor.