Kaybolan şahısları JAK timleri buldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Uludağ Milli Parkı’nda kaybolan R.D. ve O.K. isimli iki arkadaş, Jandarma Kurtarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

KAYNAK: İHA
Kaybolan şahısları JAK timleri buldu

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

112’yi Arayarak Yardım İstedi

R.D. ve O.K., ormanlık alanda dolaşırken dönüş yolunu kaybetti. Kaybolduklarını fark eden arkadaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi.

2 Saat Süren Arama-Kurtarma Çalışması

JAK ekipleri, şahısların konumunu alarak ormana girdi. Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından R.D. ve O.K., sağ salim bulundu. Şahısların ilk belirlemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Şahıslar, JAK ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi.

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