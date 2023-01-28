28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Sivas'ta bir otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:54
Takip Et

Kayganlaşan yolda otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi girişinde meydana geldi.

M.E. idaresindeki 34 AAY 652 plakalı Ford marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde bulunan M.E., Z.K. ve K.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarda Altınyayla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların Altınyayla İlçe Hastanesinde görevli sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
1
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
2
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
7
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.